Haberler

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Şüphelilerin, mağdurlardan para topladıkları ve yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık eyleminde bulundukları belirlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını belirterek halka arz edilecek şirketler olduğu bahanesiyle mağdurlardan para topladıkları tespit edilen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, ardından yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık eylemini sürdürdükleri ve bu süreçte çok sayıda şirket hesabı kullandıkları belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

