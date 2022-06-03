6. Yargı Paketi TBMM'de: Hakim ve Savcı Adayları 'Hakim ve Savcı Yardımcısı' Olacak, 2 Değil 3 Yıl Eğitim Görecek - Haberler

AKP, 6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Paket, stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılmasını, noterden gayrimenkul satış yapılabilmesini, iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresinin 'hakim ve savcı yardımcılığı' adıyla üç yıla çıkarılmasını öngörüyor. Teklife göre; hakim ve savcı yardımcılığı, iki yıllık eğitim ve bir yıllık görevden oluşacak. Hakim ve savcı yardımcıları, bu sürenin ardından mülakata girecek. Hakim ve savcı yardımcıları hakkında görev dönemlerinde değerlendirme formu hazırlanacak ve bu formda 'kabiliyet, başarı, göreve bağlılık, ahlaki gidiş, iletişim becerisi ve stres yönetimi' gibi kriterler olacak.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GETİRİLECEK

Teklife göre; iki yıl olan hakim ve savcı adaylığı süresi, 'hakim ve savcı yardımcılığı' adı altında üç yıla çıkarılacak. Bu üç yıllık süre, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından, görev eğitimi de adliyelerde verilecek. Hakim ve savcı yardımcıları, temel eğitimleri sonrasında yazılı sınava alınacak ve puanlarına göre Adalet Bakanlığı'nca belirlenen ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il ve ilçelere atanacak.

GENEL PUANIN YÜZDE 25'İNİ SÖZLÜ SINAV PUANINI OLUŞTURACAK

Görev döneminin ardından gelen son eğitim dönemini de bitiren hakim ve savcı yardımcıları, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı yardımcılarının, sözlü sınava girebilmeleri için önceki yazılı sınavlardan en az 70 puan alması gerekecek.

Nihai puan, temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavdan alınan puanın yüzde 10'undan, görev döneminde yapılan sınavdan alınan puanların ortalamasının yüzde 30'undan ve son yazılı sınavdan alınan puanın yüzde 60'ının toplamından oluşacak.

Hakim ve savcı yardımcılığının sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar puanının yüzde 50, sözlü sınavlar puanının yüzde 25, görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların yüzde 25'inin toplamının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınav, Adalet Akademisi Başkanı'nın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan ve Personel Genel Müdürü ile hakim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısı tarafından seçilen iki asil ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılacak.

DEĞERLENDİRMEDE 'KABİLİYET, AHLAK, İLETİŞİM BECERİSİ, STRES YÖNETİMİ' KRİTERLERİ YER ALINACAK

Hakim ve savcı yardımcıları hakkında, görev dönemlerinde değerlendirme formu hazırlanacak ve bu formda 'kabiliyet, başarı, göreve bağlılık, ahlaki gidiş, iletişim becerisi ve stres yönetimi' gibi kriterler olacak. Hakim ve savcı yardımcılarına, bu kriterlere göre 100 üzerinden puan verilecek.

Teklife göre; hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına, 'en az üç meslek içi eğitim programına katılmış olma' şartı da eklenecek.

STOKCULUK CEZALARI ARTACAK

Teklifte, tapu müdürlüklerinin yanında noterlerin de taşınmaz satış yapabilmesi öngörüldü.

Teklif ile "fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilmesi" ve "stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi" gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nda da değişiklik yapılması istendi. "Fiyatları etkileme suçu" bölümündeki "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuru" suçundaki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla çıkarılması öngörüldü.

Teklif yasalaşırsa "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olma" suçundaki 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası da 1 yıldan 3 yıla çıkacak.

ANKA / Güncel