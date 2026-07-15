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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2026

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek; TBMM Genel Kurulu toplanacak; Ticaret Bakanı Bolat Brüksel'e gidecek; TÜİK mayıs-haziran verilerini açıklayacak; Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da; FIBA kadın basketbol kuraları çekilecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine, Yaşlı Aktif Yaşam Merkezine ziyarette bulunacak, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile SOBE açılışlarına katılacak.

(Konya/16.00-18.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağları derinleştirmek ve sanayi entegrasyonunu korumak amacıyla Brüksel'e çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

(Brüksel)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat ve hizmet üretim, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

(Kiev)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik süren ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yeni sezon grup kuraları, Almanya'nın Münih kentinde çekilecek.

(Münih/13.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Radisson Collection Hotel Vadistanbul'da gerçekleştirilecek GSYİAD Talks etkinliğinin konuğu olacak.

(İstanbul/19.05)

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Kaynak: AA
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