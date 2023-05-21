6 Nisan 1920 Günlük Haberler

İstanbul, Eskişehir, Bursa, Trabzon, İzmir ve Manisa'da gerçekleşen siyasi, ekonomik, spor ve dünya gündemine dair haberler.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da BEM-BİR-SEN üyeleriyle kahvaltı yapacak, Balıkçılar Çarşısı'nı, Sahaflar ve Antikacılar Çarşısı'nı ziyaret edecek, Öz Bolu Esnaf Lokantası'nda yemek programına katılacak, Kız Kulesi'nde vatandaşlarla, kulenin karşısında gençlerle buluşacak, Bahçelievler Mahallesi'nde Deniz ailesine ziyarette bulunup, Çınaraltı'nda vatandaşlarla sohbet edecek.

(İstanbul/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilköy sahili ve Bakırköy Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de esnaf ve AK Nokta ziyaretleri yapacak, Millet Bahçesi Buluşması ile Çocuk Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'daki Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde Hemşehri Dernekleri ile Büyük Buluşma programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret edecek, Okçuluk Turnuvası'na katılacak ve Karapazar Mahallesi'ne ziyarette bulunacak.

(Eskişehir/12.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kestel Barakfakih Mahallesi'nde "Barakfakih Hazretlerini Anma Programı"na katılacak, Erdoğan Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kireçhane Halk Pazarı'nı ziyaret edecek, Güney Çevre Yolu'nda basın açıklaması yapacak, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Gençlik Merkezi'nde Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig kupa tanıtım programına katılacak, Dikili, Bergama, Kınık, Soma, Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi ve Kula ilçelerine ziyarette bulunacak.

(İzmir/10.00-13.30/Manisa/15.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü, Adana Demirspor-Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Adana/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. haftanın Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor, Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Altınordu, Manisa FK-Pendikspor, Bodrumspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/Balıkesir/Rize/Manisa/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes ve Türk Telekom-Aliağa Petkimspor maçıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun üçüncülük maçında Monaco ile Barcelona, finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Kaunas/17.00/20.00)

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