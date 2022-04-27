6'ncı Geleneksel Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı

Kağıthane'de lise öğrencileri için düzenlenen 6. Geleneksel Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı. Alanında uzman 6 katılımcının konferans verdiği programda, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur da öğrencilere psikoloji alanında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bilimselliğin bu alandaki önemi hakkında bilgiler verdi.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri, T.C. Osmanlı Arşivi Konferans Salonu'nda 26 Nisan 2022 tarihinde başladı. 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde 2 gün sürecek olan seminerlerin ilk gününde; Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Oyuncu Hakan Bilgin, Prof. Dr. Muammed Şahin öğrencilere bilgi verirken tanıtım günlerinin 2. günü olan 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ise, Doç. Dr. Türker Ergüzel, Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile Engin Çelikoğlu konferans verecek.

Lise öğrencilerine üniversitede bölüm seçerken nelere itibar etmeleri gerektiği hakkında bilgiler veren İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, "Hangi bölümü seçerlerse seçsinler, elbette zorluklarla karşılaşacaklar. Bu yüzden her türlü zorluğu göze alıp sonucundaki güzelliklere ulaşmalılar" dedi.

PSİKOLOJİ, ADANMIŞLIK VE DERİNLİK İSTER"

Psikoloji alanında her şeyden önce adanmışlık ve derinlik gerektiğini belirten Prof. Dr. Sungur, "Esnek düşünmek ve insan insana ilişki kurabilmek bu alanda çok önemlidir. Burada öğrencilerimize bunu anlatacağım. Psikoloji, insanların hayatlarına dokunan, onların acılarını azaltmaya çalışan alan. Bu yüzden bu alanda çalışacakların minimum bilgiye değil, maksimum bilgiye sahip olması gerekir. Bu da mümkün değilse en azından standart bilgiye sahip olmaları gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

"BİLİMSEL ZEMİN ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitimde mutlaka bilimsel zemin olması gerektiğine de değinen Prof. Dr. Sungur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim mesleğin en enteresan olan kısmı, bize gelen insanlarla kapalı kapılar ardında görüşüyoruz. Bu görüşmeler bilimsel ya da bilim dışı olabilir. Dolayısıyla yaptığımız uygulamalar daima bilimsel olmalıdır. Uygulamalarımızda da bilimsel metodolojiye doğru yönelmek, hizmet verdiğimiz insanlarda verimli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."

"İKİNCİ KAMPÜSÜMÜZÜ KAĞITHANE'DE AÇIYORUZ"

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü ise hem gençlerle bir araya gelmek hem de onlara mesleklerle ilgili faydalı bilgiler vermek amacıyla programa katıldıklarını söyledi. Kağıthane bölgesinin eğitimle çok iç içe olduğunu belirten Prof. Dr. Atsü, "Burası aslında İstanbul'un eğitim vadisidir. Kağıthane'de 20'ye yakın üniversite, sayısını bilmediğimiz kadar çok ortaöğretim kurumu var. Biz de üniversitemizin ilk kampüsü olan Taksim, yani merkez kampüsümüzün yanına Kağıthane kampüsümüzü ekliyoruz. Eylül ayının başında da faaliyete geçeceğiz. Lisansüstü Enstitümüz, Sanat Tasarım Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki tüm bölümlerimiz yani; Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulumuz Kağıthane kampüsümüzde olacak" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel