Siirt merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

SİİRT merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 85 milyon TL'lik suç gelirini banka ve kripto varlık hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siirt merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Operasyonda Siirt'te 3, İstanbul'da 3, Ankara'da 1, Samsun'da 1, Malatya'da 1 ve Konya'da 1 olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, tablet ve 3 dizüstü bilgisayara el konuldu. Teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 85 milyon TL tutarındaki suç gelirini akladıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin bireyleri ekonomik kayıplara uğratmasının yanı sıra suç örgütlerine finansman sağlayarak toplumsal güvenliği tehdit ettiği belirtilerek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı bahis başta olmak üzere her türlü siber suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı