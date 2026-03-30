5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini ilan edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin ilan edileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, 5G ile birlikte iletişim hızının artacağını ve bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
