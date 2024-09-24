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58 İl'de Tefecilik ve Dolandırıcılığa Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan "Kuyu-28" operasyonuna ilişkin sosyal medya hasabından şu paylaşımı yaptı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

58 İl'de Tefecilik ve Dolandırıcılığa Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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