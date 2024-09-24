58 İl'de Tefecilik ve Dolandırıcılığa Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan "Kuyu-28" operasyonuna ilişkin sosyal medya hasabından şu paylaşımı yaptı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."