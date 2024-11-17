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53 Yıldır Baba Yadigarı Mesleğini Sürdürüyor: Sıcak Demir Ustası Mehmet Altuntaş

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Gaziantep'te, 61 yaşındaki Mehmet Altuntaş, 7 yaşında başladığı babasından öğrendiği sıcak demircilik mesleğini 53 yıldır geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Tarım aletleri üreten Altuntaş, mesleğinin zorluklarına rağmen büyük bir aşkla çalışmaya devam ediyor.

Baba yadigarı mesleğinde 53 yıldır demire şekil veriyor

Sıcak demiri örs üzerinde döverek tarım aletleri üretiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocukluğunda babasından öğrendiği mesleğini yarım asırdır sürdüren sıcak demir ustası Mehmet Altuntaş, değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle mesleğini sürdürmeye devam ederek demire şekil veriyor.

Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Altuntaş, Şahinbey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde babasından kendisine kalan iş yerinde yarım asırdır demir işlemeye devam ediyor. Altuntaş, 7 yaşında başladığı mesleğini değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürerek 53 yıldır devam ettiriyor.

Sıcak demiri örs üzerinde döverek tarım aletleri üretiyor

Altuntaş, babasından öğrendiği usulle iş yerindeki ocakta ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor. Kazma, kürek ve balta gibi tarım aletleri yaparak geçimini sağladığını ve 53 yıldır baba mesleğini severek yaptığını belirten Altuntaş, bir zamanların gözde mesleği olan demirciliğin artık cazibesini kaybettiğini söyledi.

4 çocuğunu baba yadigarı mesleği sayesinde büyütüp evlendirdi

Altuntaş, 7 yaşlarında babasından öğrendiği mesleğini tüm zorluklara rağmen ilk günkü gibi aşk ve şevkle devam ettiğini belirtti. 53 yıldır baba mesleğini, mesleğine olan sevdası ile sürdürdüğünü belirten Altuntaş, 4 çocuğunu baba yadigarı mesleği sayesinde büyüttüğünü ve evlendirdiğini söyledi.

"Bu mesleği tek başıma yapıyorum"

Mesleğe başladığı yıllarda demirciliğin gözde meslekler arasında yer aldığını ve demircilere o dönemlerde yoğun olduğunu söyleyen Altuntaş, "53 yıldan beri bu mesleği yapıyorum, demircilik mesleği benim babamın mesleğidir. Artık demircilik mesleğinin nesli tükendi. Bu mesleği tek başıma yapıyorum" dedi.

"Demircilik mesleği bereketlidir"

Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Altuntaş, "Demircilik maneviyatı yüksek bir meslektir, Allah elimizden almasın. Henüz 7 yaşından beri bu mesleği yapıyorum ve şu anda ise 61 yaşındayım. Öğleye kadar okula giderdim, öğleden sonra ise babamın yanında çalışırdım. Demircilik mesleği bereketlidir ve ilahi bir hava vardır. Demircilik mesleğinden hayatım boyunca hiç şikayet etmedim" şeklinde konuştu.

"Karadeniz'e kadar ürün gönderiyoruz"

Ürünlerini genellikle köylülerin talep ettiğini belirten Altuntaş, "Demirden kazma, balta, dahre, bahçe malzemeleri, tarım aletleri, kebap şişi ve bunun gibi malzemeler yapıyorum. Karadeniz'e kadar ürün gönderiyoruz. Ayrıca yakın illere de ürün gönderiyoruz. Başka hiçbir yerde bu kadar çeşit yok" ifadelerini kullandı.

Yıllardır mesleğini severek yaptığını ve gücü yettiğince mesleğine devam etmek istediğini ifade eden Altuntaş, "Müşterilerim tarafından sevilen bir ustayımdır. Bu mesleği yaparak elhamdülillah üç oğlan ve bir kız yetiştirdim. Demircilik mesleği peygamber mesleğidir ve ben işimi yaparken sürekli Allah'ı zikrederim. Gücümün yettiği yere kadar demircilik mesleğini yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Hazırladığı tarım aletlerini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiğini belirten Altuntaş, her bölgede ayrı tarım aletlerinin kullanıldığını ve daha çok sipariş üzerine çalıştığını ifade etti.

53 Yıldır Baba Yadigarı Mesleğini Sürdürüyor: Sıcak Demir Ustası Mehmet Altuntaş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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