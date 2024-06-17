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Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar

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Tarımın kalbi Sivas'ta 50 bin lira maaş, ve ev imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor. Sürü sahipleri dolandırıcıların hedefi oldu.

Son yıllarda, teknolojinin ilerlemesi, endüstriyel tarımın yaygınlaşması ve şehirleşme eğiliminin artması gibi faktörler, geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığı da etkiledi. Eskiden köylerde yaşayan ve genellikle aile geleneği olarak aktarılan bu meslek, günümüzde genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde vatandaş çoban bulamamanın yanında bir de bu vaatle dolandırılıyor.

"ÃœRETİM İÇİNDE EN BAŞTA GELEN SORUNLARDAN BİRİ ÇOBAN SORUNU"

Bu üreticiliğin sonu nereye gidecek diye sitemde bulunan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Artık çoban sıkıntısı yaşanmıyor adeta intihar ediliyor. Çobanlar hep dışarıdan geliyor. 50 - 60 bin liraya anlaştığımız çoban başka bir yerden 61 bin lira teklifi alıyor ve hemen gidiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Dağda bile olsa o an hayvanları bırakıp gidiyor. Çoban sıkıntısına dair bakanlığımızın bir şey yapması lazım. Gençlerimizi desteklememiz lazım. Yaklaşık iki yıldır insanlar et alamıyor. Niye alamıyor? Çünkü üretim yok. Ãœretim içinde en başta gelen sorunlardan biri çoban sorunu. Hayvancılık bitme sınırına geldi" şeklinde konuştu.

Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar

"20 BİN LİRAYA YAKIN PARAMIZI DOLANDIRICILARA KAPTIRDIK"

Malatya da depremde etkilenen ve Zara'nın Eymir Köyüne yerleşen depremzede Hıdır Öztürk, "Depremden sonra buraya yerleştim. Köylüler bana ahır açtılar. Ev verdiler yardımcı oldular. Bende hayvancılık yapıyorum. Biz hayvanlarımızı otlatacak insan bulamıyoruz. Bu sene üç kişiyle anlaştık gelecek paramız yok dediler hesaplarına para aktardım. Parayı alınca beni engelledi telefonları kapattılar. İki kişiyi köyümüze getirdim. Hayvanlara ve araziye baktılar kaçtı gittiler. Bir tanesi de öğlen vaktine kadar hayvanlarımızı otlattı sonra ayağım ağrıyor diyerek gitti. Gençlerimiz tembelliğe alışmışlar. 150 büyükbaş hayvana 6 ay bakmaları karşılığında biz 300 bin lira vereceğiz. Burada kendilerine vereceğimiz ev var. Ev eşyası, gıda, giyim yardımı sağlayıp ve artı olarak her iki haftada ilçede tıraşlarını da ettireceğiz. Evlatlarımızdan daha çok onlarla ilgileniyoruz ama ne hikmetse vatandaşı burada tutamıyoruz. Biz bu sene yaklaşık 20 bin liraya yakın paramızı çoban bulma vaadiyle dolandırıcı çobanlara kaptırdık" dedi.

"YENİ EVLİYDİ ALTIN TAKACAKTIK BİR BAKTIK Kİ KAÇIP GİTMİŞ"

Vatandaşın hayvancılık yapamaz hale geldiğini belirten Eymir köyü muhtarı Turan Sarı, "Biz buraya bir çoban getirdik yiyeceğini içeceğini aldık bir gün durdu sonra gitti. Çoban yeni evliydi kendisine köylü olarak toplanıp altın takacaktık. Bir de baktık ki çoban kaçıp gitmiş. Bir miktar paramız gitti az kalsın takacağımız altınımız da gidecekti. Çoban da kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çobanlar Sivas Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ferhat null:

tabi bulamaz gezme tozma sosyal hayat sıfır aylık o parayı alipta nerde harcayacak o adam dağ başında mı

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Sencer Selcuklu:

Bıkmadınız mı yalan haberlerden? Benim babam çiftlikte çalışıyor. Çok zordur hayvan bakım işleri. 15 yıldır çalışıyor aldığı maaş asgari ücret. Çalışma sistemleri 12/12 iki vardıya. Yayla Çobanlıkta ise çalışma saati yoktur. 24 saat çalıma sistemi vardır. Ayrıca hayvanların bakımı, temizliği, yavrusu.. Vb işler bir kişi ile yapılmaz ailecek yapılacak işlerdir.. Yine de 50 bin vermezler..

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Ahmet Çakır:

Yalan haber.

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ekrem celebi :

cok az cobanlık ıcın..değmez gıdın sımıt satın yıne o parayı alırsınız..boyle haberlerı neden bılıncsızce yaparsınız..

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YalancıSavar:

yahu hayvancılık bu kadar çok kazandırıyormu? kaç koyun olması lazım ayda 40 bin 50 bin maaş verecek kadar? gerçi yün para gübresi para sütü para eti para derisi para. tepeden tırnağa herşeyi satarsın. ama gene de çok bu rakam

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