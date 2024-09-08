5. Dünya Göçebe Oyunları Astana'da Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları görkemli törenle açıldı.

Astana Arena Stadı'nda düzenlenen açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Reisi Rüstem Minnihanov, Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti Başkanı Aysen Nikolayev, Moğolistan'ın eski Cumhurbaşkanı Enhbayar Nambarın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, UNESCO, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Türk Kültür ve Miras Vakfı, Avrupa Birliği gibi uluslararası teşkilatların da temsilcileri katıldı.

Töreni Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da izledi.

"Büyük Bozkırda Buluşma" sloganıyla bu kez Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı katılımcı ülkelerin bayraklarının ve takımların resmi geçidiyle başladı.

Kazakistan milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tokayev açılış konuşmasını yaptı. Tokayev, uluslararası ölçekteki bu etkinliği izlemek için bizzat gelen kardeş devletlerin liderlerine teşekkür etti.

Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret eden Tokayev, "5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait "Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi." ifadelerini kullandı.

Dünya Göçebe Oyunları'nın paha biçilemez mirasın genç nesillere aktarılması açısından özel bir proje olduğunu kaydeden Tokayev, "Bundan 10 yıl önce bu oyunları ilk kez düzenleyen Kırgız kardeşlerimize minnettarız. Dünya Göçebe Oyunları'na dünyadaki geleneksel sporların en büyük yarışması ve göçebelerin olimpiyatları diyebiliriz." diye konuştu.

Tokayev, Dünya Göçebe Oyunları'nın uluslararası dayanışmanın güçlenmesine de yardımcı olacağına inandığını belirterek oyunlara katılan sporculara başarılar diledi.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine göçebelerin zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini canlandıran renkli sahneler damga vurdu. Özellikle Sakalar döneminin, Tarihi İpek Yolu'nun ve Türk halklarının eski savaş geleneklerinin yer aldığı sahneler seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimaş Kudaybergen'in sahnesi ile sona erdi.

"Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olan Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katılımıyla 13 Eylül'e kadar sürecek.