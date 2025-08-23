4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Adana'da Başlıyor

Adana Valiliği himayesinde 11-14 Eylül'de düzenlenecek "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan, AA muhabirine TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarı heyecanla beklediklerini söyledi.

Fuarda 300 standın kurulacağını belirten Fidan, Türkiye'nin farklı illerinden tespihçilerin bu etkinlikte bir araya geleceğini ifade etti.

Fidan, tespih meraklılarını 11-14 Eylül'deki fuara beklediklerini dile getirdi.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı İzzet Fidan da fuarın geleneksel hale geldiğini belirtti

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Abdurrahim Levent de fuarın hem kent ekonomisine hem de kültürel mirasa katkı sunacağını kaydetti.