4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, Adana'da Başlıyor

Adana Valiliği himayesinde 4'üncüsü düzenlenecek "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" 11-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-14 Eylül'de TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarın hazırlıkları kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, fuarın dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Adana'nın sahip olduğu kültürel birikimin bu fuarla daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydeden Köşger, "Tesbih ve doğal taş işçiliği, yalnızca bir zanaat değil, aynı zamanda şehrimizin tarihine, kültürüne ve ruhuna yansıyan bir mirastır. Zanaatkarlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin dünya vitrinine taşınması, hem Adana'mızın tanıtımına hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Köşger, fuarın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Rezan Yılmaz ile Onursal Başkan Nasır Fidan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.