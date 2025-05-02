4. Tarım Şurası Tarım Sektörüne Yeni Vizyon Kazandıracak

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 4. Tarım Şurası'nın tarım sektörüne yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti.

Borsa binasında gazetecilere açıklama yapan Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Ocak 2025'te başlattığı 4. Tarım Şurası'nın iki aylık yoğun çalışmaların ardından tamamlandığını söyledi.

Şurada, tarım sektörünün sorunlarının 16 komisyonda ele alındığını hatırlatan Özcan, "371 hedef ve 2 bin 678 strateji belirlendi. 1597 şura üyesi, 87 üniversiteden 288 akademisyen, 234 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 687 kamu uzmanıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü." diye konuştu.

Malatya'nın, tarımsal pazarlama ve finansman konularının tartışıldığı 13. komisyonda aktif rol aldığını aktaran Özcan, kayısı üretiminde yaşanan sorunları 40 başlık altında sunduklarını ve 250 strateji geliştirdiklerini belirtti.

Özcan, güvenilir veri tabanları oluşturma, taklit ve tağşişi önleme, yeni pazarlar bulma ve soğuk zincir altyapısını güçlendirme gibi hedeflerin sektörü güçlendireceğini vurguladı.

Şura sonuçlarının 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı'nda Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla kamuoyuna sunulmasını beklediklerini kaydeden Özcan, "Pandemi, tarımın sürdürülebilir yaşamın temeli olduğunu gösterdi. Türkiye, bir tarım ülkesi olarak politikalarını güncelleyerek, iklim değişikliğine uyum sağlamalı. Bu şura, Malatya ve Türkiye'nin tarımsal geleceği için yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.