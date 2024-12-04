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4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri Töreni 8 Aralık'ta

4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri Töreni 8 Aralık'ta
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Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği '4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri' töreni ile gönüllülük faaliyetleriyle topluma katkıda bulunan iyilikseverleri ödüllendirecek.

Türk Kızılay, 8 Aralık'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "4. Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni ile gönüllülük faaliyetleriyle toplumda fark yaratan iyilikseverleri onurlandıracak.

Türk Kızılaydan gönüllülük faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, okullarda kurulan Kızılay Kolu Kulüpleri, öğrencileri erken yaşta iyilikle buluştururken, Kızılayın kadın, genç ve engelsiz gönüllülük yapılanmaları da ihtiyaç duyulan her yerde topluma destek sunuyor.

Bu kapsamda engelli bireylerin insani yardım çalışmalarına katılımını teşvik alanındaki çalışmaları nedeniyle Kızılay Engelsiz Malatya Başkanı Gülhan İnce, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen prestijli Henry Davison Ödülü'ne layık görüldü.

Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahiplerinin yanında

Türk Kızılay, gönüllü ağıyla, afetlerden sosyal yardımlara, halk sağlığından kan bağışına kadar 34 farklı alanda destek çalışmaları yürütüyor.

Yıl boyunca çeşitli faaliyetlere katılarak birçok projeye katkı sağlayan gönüllüler, huzurevlerini, hastaneleri, sevgi evlerini ziyaret ederek hediyeler dağıtıyor, kıyafet ve kırtasiye yardımları yapıyor ve kan bağışı kampanyalarında aktif rol alıyor.

370 binden fazla Türk Kızılay gönüllüsü var

Türk Kızılayın "gonulluol.org" platformu verilerine göre, yüzde 62'sini kadınların oluşturduğu 370 binden fazla gönüllü bulunuyor. Platform üzerinden gönüllülerin uzmanlık alanlarına göre Kızılay projelerine katılmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda, 2024'te açılan 25 bin 185 göreve katılan gönüllüler, toplam 1 milyon 60 bin 164 saat çalışma ile Kızılaya destek verdi.

4. Uluslararası Kırmızı Yelek Ödülleri 8 Aralık'ta

Türk Kızılayın gönüllülük kültürünün bir toplum değeri olarak yaygınlaştırılması ve iyilik hikayelerinin insanlıkla buluşturulması amacıyla düzenlediği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri töreninin 4'üncüsü 8 Aralık'ta düzenlenecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, gönüllülük faaliyetleriyle toplumda fark yaratan iyilikseverler onurlandırılacak.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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