4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Changsha'da Başladı

CHANGSHA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde düzenlenen 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı, 12 Haziran 2025.

4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı perşembe günü Çin'in orta kesimlerindeki Changsha kentinde başladı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)