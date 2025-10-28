39. Dünya Siyonist Kongresi Batı Kudüs'te Toplandı

İsrail, "siyonizm ve Yahudi devleti" fikrini ortaya atan kişi olarak kabul edilen Avusturya-Macaristan vatandaşı Yahudi gazeteci Theodor Herzl'in 19. yüzyılın sonunda başlattığı "Dünya Siyonist Kongresi"nin 39'uncusuna ev sahipliği yapıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 28-30 Ekim tarihlerinde yapılacak Siyonist Kongre 43 ülkeden delegenin katılımıyla Batı Kudüs'te başladı.

İlki 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde Herzl öncülüğünde düzenlenen Dünya Siyonist Kongresi, İsrail devletinin kuruluşunun yapı taşı olarak kabul ediliyor. Her 5 yılda bir toplanan Dünya Siyonist Kongresi'nin 39'ncusu için delegeler Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Dünya genelindeki Yahudiler ve İsrail için ayrılan 5 milyar dolarlık fonun dağıtımının nasıl yapılacağının belirlenmesi için toplanan "39. Dünya Siyonist Kongresi"ne bu yıl 534 delegenin katıldığı bildirildi.

Söz konusu 534 delegenin yaklaşık üçte birinin ABD'den, üçte birinin İsrail'den, geri kalanların diğer ülkelerden olduğu, İsrailli delegelerin meclisteki sandalye sayılarına göre belirlendiği aktarıldı.

"Dünya Siyonist Kongresi"nin 39'uncusunda, 7 yeni ülkenin temsil edileceği, bu ülkelerin Paraguay, Ekvador, Uganda, Sırbistan, Beyaz Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan olduğu kaydedildi.

Kovid19 salgını nedeniyle 2020'de çevrim içi düzenlenen kongre, 10 yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen bir organizasyonla toplandı.

Kongreye katılan delegeler, Dünya Siyonist Teşkilatı'nın politikasını tayin ederken İsrail ile dünyadaki Yahudiler arasında koordinasyonu sağlayan İsrail Yahudi Ajansı; ajans ile İsrail hükümeti arasında eş güdümü sağlayan Keren Hayesod ve arazi edinimlerinde rol oynayan Yahudi Ulusal Fonu gibi Dünya Siyonist Teşkilatı'na bağlı kuruluşlara yapılan yüksek atamalar da kongrede belirleniyor.

Genelde İsrail Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmalar yaptığı kongrede bugün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hitap etmesi beklenirken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.