- 35. Uluslararası Üsküp Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Boris Traykovski Spor Salonu'nda 35. Uluslararası Üsküp Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 35. Uluslararası Üsküp Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Kitapseverleri 4 Mayıs'tan itibaren ağırlamaya başlayan fuar 10 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Üsküp Boris Traykovski Spor Salonu'nda düzenlenen fuar büyük ilgi görüyor. Onlarca yayın evinin kitaplarını sergilediği fuarda Türkiye'den Gofreebooks websitesi, Hakikat Kitabevinin kitaplarıyla fuarda yerini aldı. Hakikat Kitabevi temsilcisi Tuna Aytan'ın yaptığı açıklamaya göre 3 farklı dilde Arnavutça, Boşnakça ve Türkçe kitaplarla fuarda yerini alan Hakikat kitabevine büyük ilgi gösteriliyor. Daha önce Bosna Hersek'te de fuara katılan gofreebooks websitesi aynı ilgiyi Makedonya'da da gördüğünü ve tüm balkanlarda kitaplarımızı tanıtma hedefinde olduklarını açıkladı.