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Bakan Işıkhan: 32 ilacı geri ödeme listesine aldık

Bakan Işıkhan: 32 ilacı geri ödeme listesine aldık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 32 ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. İlaçlardan 21'i yerli üretim olup, kanser, diyabet ve KOAH tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlar da bulunuyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Geri ödemi listesine dahil edilen ilaçlardan 1'nin kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, 3'ünün kanama tedavisinde, 3'ünün diyabet tedavisinde, 1'inin de KOAH tedavisinde kullanılan akıllı ilaç olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil Bal:

32 ilaç ekledik tamam da bunlar kaça mal oldu hani kime yaradı bu ilaçlar halkın cebine mi girdi yoksa ilaç şirketlerine mi yaradı ve uygulamada ne kadar etkili olur bunu merak ettim çünkü kağıtta güzel görünüyo ama uygulama başka bir şey

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Haber YorumlarıŞermin Kral:

güzel söylediler ama valla görüntü video fotoğraf olmadan bi şey diyemem yani ne kadar doğru bunun

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Haber YorumlarıCeren Akylbek:

harika bi haber ya ülke imajı açısından baktığında böyle gelişmeler çok iyi gözüküyo uluslararası arenada

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