30. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği KKTC'de Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Karadenizliler, 30. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği'nde bir araya geldi.

Karadeniz Kültür Derneği tarafından Beşparmak Dağları'nın eteklerinde düzenlenen 30. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği'ne, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra KKTC ve Türkiye'den davetliler katıldı.

Etkinlikte horonlar tepildi, katılımcılara Karadeniz mutfağından yemekler ikram edildi.

Şenliğin yapıldığı alan başta Trabzonspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor olmak üzere Karadeniz takımlarının bayrak ve flamalarıyla süslendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlik dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin kardeşliğinin daha da güçlendiğini belirterek, iki ülke arasındaki gönül birliğine değindi.

Tatar, KKTC'de yaşayan Karadenizlilerin ülke mozaiğinin bir parçası olduklarını vurgulayarak, bu gönül bağına kimsenin engel olamayacağını ifade etti.

Şenlikte Cumhurbaşkanı Tatar'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Trabzonspor forması, AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan da Samsunspor forması hediye etti.

Şenlikten sonra Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.