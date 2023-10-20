Ocean Cleanup, Karayip Denizi'ne 3 Milyon Ton Çöpün Ulaşmasını Engelledi

Ocean Cleanup adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, son 5 ayda 3 milyon ton çöpün Karayip Denizi'ne ulaşmasını engellediklerini duyurdu.

Hollanda merkezli okyanuslardaki kirliliğe karşı çalışan sivil toplum kuruluşu Ocean Cleanup, okyanuslardaki kirliliği önlemek ve okyanusa ulaşmadan temizleyebilmek için geliştirdikleri teknoloji 3 milyon ton çöpü, Karayipler Denizi'ne gitmeden nehirde toplayarak engellediklerini açıkladı. Açıklamada geliştirilen teknolojinin 5 aylık gibi bir sürede biriken kirliliğin, normalde okyanusa gitmesi gereken çöpün büyüklüğü hakkında fikir verdiği belirtildi.

TEMİZ OKYANUSLAR GERİ DÖNÜYOR

Ocean Cleanup, 'Interceptor barikatı' adını verdikleri teknolojisi ile nehirler aracılığıyla okyanusları kirletecek çöp ve plastik materyallerin engellenebildiğini ifade etti. Nehir yatağına kurulan 8 metrelik barikatların, sellerle denize veya okyanusa taşınan çöpleri nehir ağzında yakalandığı belirtildi.

Guetemala'da kurulan barikat sisteminin 5 aylık çalışmasını videoya kaydeden Ocean Cleanup, "Interceptor 006, son beş ayda yaklaşık 3 milyon kilogram çöpün (ve artmaya devam ediyor) Karayip Denizi'ne ulaşmasını başarıyla engelledi. Guatemala'da sel sezonunun sonu yaklaşırken, her yağmur fırtınasında çöpleri yakalamaya ve çıkarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ocean Cleanup, insanların yılda toplam 400 milyon tondan fazla plastik ürettiğini vurguladı.