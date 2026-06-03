3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul'da Başladı: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sermaye Yapılandırması Masada

3'üncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul 'da başladı. Forum kapsamında konuşan Albaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, "İslam dünyasının, şeriata uygun yatırımcıların sermayesinin sürdürülebilir bir kalkınma sağlanmasında nasıl daha iyi bir rol oynamasını sağlayabiliriz? Bu konuya daha önce hiç değinilmemişti. Ortaklarımızdan gelen büyük destekle, alanında dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz; düzenleyici kurumlardan, bankalardan, bankacılık gruplarından, hatta vakıf dahil kar amacı gütmeyen kuruluşlardan" diye konuştu.

3'üncü Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, Halkbank Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) başladı. Albaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından düzenlenen ve küresel ekonomi ile finans dünyasının önemli isimlerini İstanbul'da buluşturan zirvede, 'İslami Ekonomide Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması' temasıyla yapay zeka destekli finans uygulamaları, dijital sermaye, sürdürülebilir büyüme, İslami finans teknolojileri ve küresel ekonomik dönüşüm başlıkları ele alınacak. 6 Haziran'a kadar sürecek program kapsamında merkez bankası başkanları, bakanlar, akademisyenler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri, etik ilkeler temelinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

YAPAY ZEKA VE İSLAMİ FİNANS MASADA

Zirvenin öne çıkan oturumları arasında yer alan 'Dijital Sermaye ve Finansal İnovasyon: Teknoloji, Yönetişim ve Şer'i Uyum' başlıklı panelde, yapay zekanın İslami finans sektöründeki kullanım alanları, risk yönetimi, otomatik uyum sistemleri ve şeriata uygun varlıkların tokenizasyonu gibi konular ele alınacak. Program kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Malezya Merkez Bankası Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour ve Filistin Para Otoritesi Başkanı Yahya Jawdat Hafez Shunnar'ın katılımıyla sürdürülebilir likidite, finansal istikrar ve sermaye akışlarının yönetimi gibi başlıkların değerlendirileceği özel oturum gerçekleştirilecek.

İSLAMİ EKONOMİYE YÖN VERECEK ÖNERİLER PAYLAŞILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ana konuşmacılar arasında yer alacağı zirvede, genç girişimcilere yönelik sermaye oluşturma stratejileri, dijital içerik üreticilerinin sürdürülebilir iş modelleri ve İslami ekonomide yeni iş birlikleri de gündeme gelecek. Zirve kapsamında çok sayıda uluslararası mutabakat zaptının imzalanması ve İslami ekonominin geleceğine ilişkin politika önerilerinin yer aldığı AlBaraka Stratejik Raporu'nun kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Ayrıca Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışmalarını uluslararası katılımcılara sunacak.

'ETKİNLİK 4 GÜNE YAYILIYOR'

Forum hakkında değerlendirmelerde bulunan Albaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, "Bu yıl çok özel. Bu etkinlik tam 4 tam güne yayılıyor. Bugün sabah başladık ve tüm gün devam edeceğiz; yarın, öbür gün, Cumartesi akşamına kadar aynı şekilde devam edecek. ve bu daha önce bizim başımıza hiç gelmemişti ve bu, küresel olarak da, tam 4 gün boyunca kesintisiz süren bir etkinliğe sahip olmak açısından çok sıra dışı bir durum. Ancak en önemli konu, bu zirvenin teması. Hepimiz biliyoruz ki, dünyadaki servet en yüksek zirvesinde. Milyarderlerin sayısına baktığımızda, bu en yüksek sayı. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketlerin sayısına baktığımızda; birçok şirket var, neredeyse bu yıl içinde 10 şirketimiz olacak, bu dünyada daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu da demek oluyor ki, dünyadaki servet büyüyor ve hızla büyüyor. Ancak bunun ekonomiye, topluma ve ülkelere etkisi, sonucu nedir? Bugün daha mı mutluyuz? Bugün daha mı sürdürülebiliriz? Dünya genelinde daha iyi hizmetler alabiliyor muyuz? Hayır. Sorunun cevabı şüphesiz ki her zaman 'hayır'. Demek ki ters giden bir şeyler var. Eksik olan bir şeyler var" dedi.

'ORTAKLARIMIZDAN GELEN BÜYÜK DESTEKLE, ALANINDA DÜNYANIN EN İYİ UZMANLARINA SAHİBİZ'

Khalawi, "Biz, burada bu soruyu gündeme getiriyoruz. En azından İslami ekonomi perspektifinden bakarak; İslam dünyasının, şeriata uygun yatırımcıların sermayesinin sürdürülebilir bir kalkınma sağlanmasında nasıl daha iyi bir rol oynamasını sağlayabiliriz? Bu konuya daha önce hiç değinilmemişti. Ortaklarımızdan gelen büyük destekle, alanında dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz; düzenleyici kurumlardan, bankalardan, bankacılık gruplarından, hatta vakıf dahil kar amacı gütmeyen kuruluşlardan. Biliyorsunuz, burada, Türkiye'de vakıf mirası. Başka hiçbir ülkede kolay kolay bulamayacağınız bir şey. Yüzyıllardır büyüyen vakıf varlıklarınız var. Kar amacı gütmeyen bu özel kuruluşun, dünyayı daha iyi bir konuma getirmedeki rolü nedir? Bunun için özel bir panelimiz var. Bu konuya da daha önce kimse değinmemişti. Tüm bunlar, bu 4 gün boyunca panellerde, ana konuşmacıların hitaplarında ve farklı çalıştaylarda, ayrıca iki kapalı oturum yuvarlak masa toplantısında ele alınacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı