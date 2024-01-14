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3 Kilometre Mesafede Cansız Bedeni Bulundu

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaybolan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde nehir kıyısında bulundu.

3 KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç'ın (65) cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde, kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu. Bölgeye gelen Kılıç'ın yakınları sinir krizi geçirirken, cansız bedeni kıyıdan alınarak otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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