29 Ekim Kutlamalarında Komando Gösterisi

1) KOMANDOLARDAN 29 EKİM'E ÖZEL 'ÜZÜM SALKIMI' GÖSTERİSİ

KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda; Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterdeki komandoların 'üzüm salkımı' gösterisi ilgiyle izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadir Can Kottaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kutlama yaptıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Biz tarihi zaferlerle, kahramanlıklarla dolu bir milletin evlatlarıyız. Bizler milletçe çok zaferler gördük. Öyle günler geldi ki; hüzünler, acılar da gördük. Bu coğrafyada Metehan'ın disiplini, Alpaslan'ın cesareti, Fatih'in inancı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla dimdik ayaktayız. Bizim tarihimizde utanılacak, başımızı yere eğecek tek bir an, tek bir sahne tek bir olay yoktur. Biz ecdadımızla gurur duyan, alnı dik gezen bir milletiz" dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE GEÇİT TÖRENİ

Vali Çiçek'in konuşmalarının ardından öğrenciler, halk oyunları gösterileri yaparak, şiirler okudu. Törende çeşitli dallarda başarı elde eden milli sporculara ödülleri verildi. Tören, askeri birlikler, emniyet personeli, diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni ile sona erdi.

JANDARMA SELAMLAMA UÇUŞU YAPTI

Tören sonunda ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı uçuş gösteri timi, 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı. Ankara'dan gelen özel ekibin Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı selamlama uçuşu, kutlamalara gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.