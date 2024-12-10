Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü

 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş

Yatağa düşmekten korkup 2.5 yılda 145 kilo verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaşayan Selçuk Saygılı, kayınbabasının durumundan etkilenerek 2,5 yılda 145 kilo verdi. Daha önce 10 X gömlek giyerken şu anda L bedene düştüğünü söyleyen Saygılı, "Sağlığım için zayıfladım." dedi.

İzmir'de yaşayan 245 kilodaki Selçuk Saygılı, hastalığı sürecinde yatağa bağımlı tedavi gören kayınbabasının durumundan etkilenerek 2,5 yılda 145 kilo verdi.

Hayatının büyük bölümünde kilo problemi yaşayan 36 yaşındaki Saygılı, 8 yıl önce 180 kilodayken evlenmeye karar verdiğinde, damatlığa girebilmek için 40 kilo verdi. Evlendikten sonra yine kilo alan inşaat teknikeri Saygılı, 245 kiloya kadar çıktı.

LAKABI "MİNİK"

Arkadaşlarının kiloları nedeniyle "Minik" lakabını taktığı Saygılı, evinde yaklaşık 2 yıl kalan yatağa bağımlı kayınbabasının yaşadığı zorluklardan etkilenerek zayıflamaya karar verdi. Saygılı, 2,5 yıl önce doktorların yardımıyla önce diyet programına başladı. İlk aşamada 40 kilo veren Saygılı, geçen sürede mide ameliyatı, diyet ve spor ile 105 kilo daha vermeyi başardı. Saygılı, eskiden giydiği ve şimdi kendisine çok büyük gelen kıyafetlerini hatıra olarak saklıyor.

KAYINBABASINDAN ETKİLENDİ

Saygılı, kendini bildiğinden beri kilolu olduğunu söyledi. Daha önce kilolu olmayı umursamadığını ifade eden Saygılı, yatalak kayınbabasına bir süre baktıklarını, bu süreçte yatalak olmanın zorluğunu gördüğünü kaydetti. Saygılı kayınbabasını zaman zaman yataktan kaldırmak zorunda kaldığını söyleyerek, "60 kilo olan kayınbabamı bile kaldırmakta zorlandım. Ben onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm." dedi.

Yatağa düşmekten korkup 2.5 yılda 145 kilo verdi

"AMELİYATLA ZAYIFLAMADIM"

Bu durumun kendisini zayıflamaya yönelttiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu: "Aileme 'ben ölmekten korkmuyorum, yatalak kalmaktan korkuyorum' dedim. 'Yatalak kaldığımda bana nasıl bakacaksınız? Parayla ben bakıcı bulamam. Beni kaldıramazsınız, çürür giderim o yatakta' dedim. Doktor gözetiminde ideal kiloma ulaştım. 'Sen ameliyatla zayıfladın' diyorlar. Ben ameliyatla zayıflamadım. Ameliyatla hiçbir kimse zayıflayamaz. Ameliyat sadece kilo vermede destekçi, yardımcı. Spor ve diyetisyen desteğiyle kilomuzu verdik."

10X GÖMLEKTEN L BEDENE DÜŞTÜ

Saygılı, her gün en az 2 saat spor yaptığını belirterek, "Daha önce 9-10 X gömlek giyerken şu anda L beden giyiyorum. 7-8 XL tişört giyerken şu an L beden tişört giyebiliyorum. Yani bunun mutluluğunu değişebilir miyim? En büyük mutluluk, en büyük zenginlik sağlık. Sağlığım için zayıfladım. İyi bir gelecek için, aileme iyi bir gelecek hazırlamak için zayıfladım." ifadelerini kullandı.

Yatağa düşmekten korkup 2.5 yılda 145 kilo verdi
Kaynak: AA / Güncel
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
img

Piyangodan 33 milyon dolar kazandı, estetik tedavisi sırasında öldü
img

TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Helal Olsun gardaşşş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.