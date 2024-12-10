Yatağa düşmekten korkup 2.5 yılda 145 kilo verdi

İzmir'de yaşayan 245 kilodaki Selçuk Saygılı, hastalığı sürecinde yatağa bağımlı tedavi gören kayınbabasının durumundan etkilenerek 2,5 yılda 145 kilo verdi.

Hayatının büyük bölümünde kilo problemi yaşayan 36 yaşındaki Saygılı, 8 yıl önce 180 kilodayken evlenmeye karar verdiğinde, damatlığa girebilmek için 40 kilo verdi. Evlendikten sonra yine kilo alan inşaat teknikeri Saygılı, 245 kiloya kadar çıktı.

LAKABI "MİNİK"

Arkadaşlarının kiloları nedeniyle "Minik" lakabını taktığı Saygılı, evinde yaklaşık 2 yıl kalan yatağa bağımlı kayınbabasının yaşadığı zorluklardan etkilenerek zayıflamaya karar verdi. Saygılı, 2,5 yıl önce doktorların yardımıyla önce diyet programına başladı. İlk aşamada 40 kilo veren Saygılı, geçen sürede mide ameliyatı, diyet ve spor ile 105 kilo daha vermeyi başardı. Saygılı, eskiden giydiği ve şimdi kendisine çok büyük gelen kıyafetlerini hatıra olarak saklıyor.

KAYINBABASINDAN ETKİLENDİ

Saygılı, kendini bildiğinden beri kilolu olduğunu söyledi. Daha önce kilolu olmayı umursamadığını ifade eden Saygılı, yatalak kayınbabasına bir süre baktıklarını, bu süreçte yatalak olmanın zorluğunu gördüğünü kaydetti. Saygılı kayınbabasını zaman zaman yataktan kaldırmak zorunda kaldığını söyleyerek, "60 kilo olan kayınbabamı bile kaldırmakta zorlandım. Ben onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm." dedi.

"AMELİYATLA ZAYIFLAMADIM"

Bu durumun kendisini zayıflamaya yönelttiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu: "Aileme 'ben ölmekten korkmuyorum, yatalak kalmaktan korkuyorum' dedim. 'Yatalak kaldığımda bana nasıl bakacaksınız? Parayla ben bakıcı bulamam. Beni kaldıramazsınız, çürür giderim o yatakta' dedim. Doktor gözetiminde ideal kiloma ulaştım. 'Sen ameliyatla zayıfladın' diyorlar. Ben ameliyatla zayıflamadım. Ameliyatla hiçbir kimse zayıflayamaz. Ameliyat sadece kilo vermede destekçi, yardımcı. Spor ve diyetisyen desteğiyle kilomuzu verdik."

10X GÖMLEKTEN L BEDENE DÜŞTÜ

Saygılı, her gün en az 2 saat spor yaptığını belirterek, "Daha önce 9-10 X gömlek giyerken şu anda L beden giyiyorum. 7-8 XL tişört giyerken şu an L beden tişört giyebiliyorum. Yani bunun mutluluğunu değişebilir miyim? En büyük mutluluk, en büyük zenginlik sağlık. Sağlığım için zayıfladım. İyi bir gelecek için, aileme iyi bir gelecek hazırlamak için zayıfladım." ifadelerini kullandı.