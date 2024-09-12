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23. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta Başladı

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TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı. Kongre açılışında konuşan Prof. Dr. Kemal Barış, kömürün enerji tüketimindeki payının değişmediğini ve kömürün Türkiye için stratejik bir kaynak olduğunu belirtti.

TMMOB Maden Mühendisleri Odasınca düzenlenen "23. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi" Zonguldak'ta başladı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Madencilik Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Barış, bir otelde yapılan etkinliğin açılışındaki konuşmasında, kömürün sıkça "kirli enerji kaynağı" olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

Barış, kömürden yararlanan ülkelerin küresel ısınma gerekçesiyle kömürden vazgeçme açıklamaları yaptıklarını, bu konuda birçok belge yayınladıklarını anlattı.

Özellikle Avrupa Birliğinin bu konuda birçok inisiyatifte bulunduğunu ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın, enerji krizinde kömür ocaklarını yeniden devreye alma tartışmalarına başladığını dile getiren Barış, Almanya'nın konvansiyonel enerjiden vazgeçme söylemleriyle tartışmaların başladığını, İngiltere'nin ise 35 yıl aradan sonra kömür madenciliğine, 200 milyon pound yatırım yaparak yeniden başladığını anımsattı.

Barış, verilere bakıldığında küresel ısınma ve çevresel kaygılar kapsamındaki söylemlerin altının dolu olmadığını savunarak, "2024'teki verilerden bahsediyorum. Kömürün enerji tüketimindeki payı 1980'de yüzde 26,77'ymiş. 2000'lerin başında yüzde 25'lere doğru geldi. 2010'a geldiğimizde tekrar yüzde 30'un üzerine çıktı. 2023'te payı yüzde 26,47'de. 30 yıllık tartışmanın üzerine bakıyoruz ki 50 yıldır kömürün dünya enerji payındaki yeri aynı. Kömürden çıkış sıklıkla vurgulansa da en ufak krizden sonra, enerji dengesindeki değişime sebep olan bir olayın kömürden uzaklaşmayı mümkün kılmayacağını düşünüyorum. Yakın gelecekte kömürün özelliğini yitireceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin her yıl enerji ihtiyacının yüzde 3'e yakın arttığından bahseden Barış, konvansiyonel kaynaklar kullanılmadığı takdirde alternatif enerji kaynaklarını ikame etmenin son derece zor olduğunu dile getirdi.

Barış, bunu Almanya'nın yapabileceğini çünkü sanayisinin çok geliştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Enerjiye daha fazla ihtiyaçları yok, dolayısıyla termik santrali kapatıp yerine alternatif enerji kaynağı koyabilir ama bizde böyle olamaz. 150 bin megavat kurulu gücümüz varsa her yıl 5 bin megavata ihtiyacımız var bu seviye itibarıyla. Dolayısıyla 5 bin megavatın karşısında alternatif enerji kaynağı oluşturmak pek de mümkün değil. Kömürün Türkiye için stratejik olduğunu yıllardır odamız çok sık söylüyor. Bunu tekrar dile getirmek gerekiyor. 2023 yılında 80,9 milyon ton linyit, 1,06 milyon ton taşkömürü üretimi yapılıyor. Linyit miktarımız dünya açısından da iyi ancak 37,7 milyon ton taşkömürü ithal etmişiz. Bunun ülkemize maliyeti 4,5 milyar dolar. Sadece kömür ithalatının maliyeti. Sadece bu veriye bakarak, bırakın Türkiye Taşkömürü Kurumunun kapatılmasını, bu kadar stratejik bir kurumun aslında eski günlerine döndürülmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, kongre yapılan oturumlarla devam etti.

Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı "23. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi" yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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