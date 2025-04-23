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23 Nisan Kutlamaları'nda SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu Rüzgar Gibi Geçti

23 Nisan Kutlamaları'nda SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu Rüzgar Gibi Geçti
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Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı. Uçuş, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları farklı noktalarda gün boyu devam etti. Okulların hazırladığı gösterilerin sunulduğu Anadolu Hamidiye Tabyası'nda saat 15.00'de, SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşunu Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş takip etti. SOLOTÜRK uçuşunu çocuklar aileleriyle birlikte nefeslerini tutarak izledi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

Haber: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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