23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü: Çocukların Hayatı Önemlidir

15 Temmuz Derneği öncülüğünde, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği işbirliğinde "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Reem'in doğum gününün 23 Aralık olması dolayısıyla yapılan etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Şehit Çocuklar Günü fikrini ortaya atan çevirmen Ayçin Kantoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların katledildiğine dikkati çekerek, "Bu bizim değiştiremediğimiz bir gerçek. Bununla ilgili hiçbir öne sürülecek mazeret, meşru bir gerekçe yok. Ama biz birtakım gerekçelerle muhatap bırakılıyoruz. Çocukları ikincil bir savaş zayiatı olarak görüyorlar. Daha vahim olanı anne karnında olanlara, yeni doğmuş olanlara bile bir düşman gözüyle bakıyorlar. Halbuki çocuklar kimsenin tarihi, dini, hukuki herhangi bir şeyin referansı diyebileceğiniz varlıklar değil." diye konuştu.

Kantoğlu, İsrail ve destekçilerinin katledilen masum çocukları yok saymaya ve onların hukukunu çiğnemeye devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bizim şehitlerimizin sayısı artıyor. Reem, Gazze'de dedesinin kucağında gördüğümüz o evladımız. Bugünün onun doğum günü olduğunu öğrendik. Artık bugünü kutlamalarına imkan yok. Biz 23 Aralık'ta Reem'in şahsında bu savaşta katledilen ve şehit edilen bütün çocukları anmak, bunun bir daha dünyada tekrar etmemesi için unutulmasının da önüne geçmek üzere böyle bir teşebbüste bulunduk. Elbette bunlar şu şekliyle cılız sesler ama esas amacımız çocukların ölmesinin önüne geçmek. Bununla beraber bu işin faillerinin de peşini bırakmayacağımızı bu vesileyle duyurmak istiyoruz. Bir çocuğun hayatı bile bütün yetişkinlerin yaşamının üzerinde. Çünkü bu dünyanın esas mirasçısı çocuklardır."

"Şehadet, Filistinlilerin en güzel kaderi olmuş durumda"

Filistinli şair İbrahim Nasrallah, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Ben bütün Filistinli şehitler için konuşuyorum. Halkımız her gün mutlaka bir şehit veriyor. Şehadet, Filistinlilerin en güzel kaderi olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Nasrallah, Filistin edebiyatında her şehit çocuk için şiirler yazıldığının altını çizerek, gençliğinde de 4 aylıkken şehit edilen bir bebek için 30 şiir kaleme aldığını, onların bu metinlerle yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Filistin'i bütün Müslümanlar için bir imtihan yeri olarak tanımlayan Nasrallah, şöyle devam etti:

"Siyonistler binlerce çocuğu şehit etmiştir. Ancak şehit sayımız binlerce değil milyonlarcadır. Filistin'de çocuklar 'Büyünce ne olmak istiyorsun?' sorusuna 'Hiçbir şey' diye cevap veriyor. Çünkü büyüyünce öldürülmek istemiyorlar. Ben Türkiye'ye ve sizlere bütün dünyaya Filistin'deki acıları göstermeye çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü"nün insanlığın ürettiği yeni bir diriliş günü olabileceğine işaret ederek, "İnanıyorum ki Filistin mutlaka özgür olacak. Bu zulüm, onların özgürlüğünün habercisidir." dedi.

Etkinlikte ayrıca Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız ile Mavi Marmara Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çocukların katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin önünden gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.