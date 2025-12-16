2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bütçeleri Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylamayla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin sonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yarın saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.