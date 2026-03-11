Ticaret Bakanlığı: 2026 Yılı Ocak-Şubat Aylarında 40 İlde İhracat Arttı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Ocak-Şubat ayı ihracatta iller sıralamasını paylaştı. Buna göre, 2026 yılı Ocak-Şubat aylarında 40 ilde ihracatın arttığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, 2026 yılı Şubat ve Ocak-Şubat ihracat verileri iller bazında açıklandı. Bu verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Tekirdağ ihracatta ilk beşte yer alan iller olurken; Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan iller oldu. Ayrıca 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde 40 ilde ihracatın arttığı görüldü. 10 ilde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığı paylaşıldı.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatın yüzde 1,2 oranında azalışla 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan, 2026 yılı Şubat itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul 4 milyar 287 milyon dolarla birinci, Kocaeli 2 milyar 944 milyon dolarla ikinci, Bursa 1 milyar 702 milyon dolarla üçüncü, İzmir 1 milyar 601 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 63 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2026 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış ise sırasıyla; Bursa 255 milyon dolarlık artışla birinci, Ankara 131 milyon dolarlık artışla ikinci, Kocaeli 86 milyon dolarlık artışla üçüncü, Adana 59 milyon dolarlık artışla dördüncü, Yalova ise 51 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.

"Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz"

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA