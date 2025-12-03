Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 Yılı Asgari Ücreti İçin İlk Toplantısı 12 Aralık'ta

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının, 12 Aralık 2025 Cuma günü, saat 14.00'te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacağı bildirildi.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasıyla 2026 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranı belli olacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu sene masaya oturmama kararı aldıklarını açıklamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, hükümet temsilci sayısının düşürülmesi önerisi

Bu tartışmalar sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet temsilci sayısının beşten bire düşürülmesi önerisi gündeme geldi. Hükümetin, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının bire indirilmesi önerisi sendikalara iletildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Bakanlığın bu önerisiyle ilgili, "Hükümet temsilcisi 5 olmuş, 1 olmuş… Hiçbir şey değişmeyecek. Elli senedir hangi hükümet gelirse gelsin, bu 50 kalemi ilgilendiren meselelerde karar hep aynı yerden çıkıyor. Ne kadar kamuoyu oluşturabilirsek ne kadar bizi dinlerlerse ona bakıyoruz. Ama resmi bir yazı, kararname olmadan aynı noktadayız" demişti.

2025 yılı için Asgari ücret, aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.