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Albüm: 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı Shanghai'da Başladı

Albüm: 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı Shanghai'da Başladı
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Çin'in Şanghay kentinde 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı başladı. Açılışta Kazakistan, Kamboçya, Tayland liderleri ve BM Genel Sekreteri konuşma yaptı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla başladı.

Toplantının açılış töreninde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua
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