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2026 FIFA Dünya Kupası... İran ile Yeni Zelanda 2-2 Berabere Kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.

Los Angeles Stadı'nda yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. Maçta ilk golü Yeni Zelanda adına 7. dakikada Just kaydetti. İran, 32. dakikada Rezaeian'ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Yeni Zelanda, 54. dakikada Just'un attığı ikinci golle yeniden öne geçti. İran ise 64. dakikada Mohebi'nin kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: ANKA
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