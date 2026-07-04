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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Turunun Son İki Bileti Arjantin ve Kolombiya'nın

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yenerek; Kolombiya ise Gana'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Arjantin Mısır, Kolombiya İsviçre ile eşleşti.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ve Kolombiya son 16 turuna kalan iki takım oldu. Arjantin bu turda Mısır, Kolombiya ise İsviçre ile karşılaşacak.

Son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. Arjantin normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda attığı bir golle 3-2 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Arjantin'in gollerini Messi, Martinez ve Diney (kendi kalesine) attı. Yeşil Burun Adaları'nın gollerini ise Duarte ve Cabral kaydetti. Arjantin son 16 turunda Mısır ile karşılaşacak.

Son 32 turunun son maçında Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Kolombiya, Gana'yı Arias'in attığı golle 1-0 yenerek adına son turuna yazdırdı. Kolombiya'nın son 16 turundaki rakibi ise İsviçre oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda böylece son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı. Son 16 turunun ilk maçında bugün ev sahibi takımlardan Kanada, Fas ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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