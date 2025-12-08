2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... MHP'li Kılıç: "Türkiye Yüzyılı, Yamalı Bohçaya Dönmüş 1982 Anayasası'yla Devam Edemez"

(ANKARA) - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılı, yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasasıyla devam edemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tahkim edecek sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni bir anayasa milletimize borcumuzdur. MHP olarak bu konuda hazırlığımız tamdır, irademiz nettir" dedi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Genel Kurulu'nda başlandı. Genel Kurul'da konuşan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, konuşmasına narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Emre Albayrak'a rahmet dileyerek başladı.

Kılıç, partisinin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne tümüyle olumlu yakaştıklarını belirterek, "Görüşmekte olduğumuz bu bütçe cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetiminde sağladığı istikrarın 8'inci ve Türkiye Yüzyılının ise 3'üncü bütçesidir. Bu bütçe laf değil, icraat üretenlerin, mazeret değil, çözüm bulanların Türkiye'yi istikrar ve refah limanına taşıyanların bütçesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdiden ifade etmek isterim ki, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini tümüyle olumlu değerlendiriyor ve destek veriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin üretim çarkları tıkır tıkır dönüyor"

Kılıç, ekomideki büyüme oranlarına değinerek, "Milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda ekonomide diplomaside ve sahada gözünü budaktan sakınmayan, kimseden icazet almayan, Ankara merkezli düşünen bir devlet aklı milletimiz için çaba gösteriyor. Felaket tellallarına, sürekli karamsarlık pompalayanlara, 'Türkiye battı, bitti senaryosu' yazanlara inat Türkiye'nin üretim çarkları tıkır tıkır dönüyor. 2024'te dünya ekonomisi yüzde 3.3 büyürken Türkiye'de aynı oranda yüzde 3.3 büyüyerek potansiyelini ortaya koymuş, gücünü de ve dayanıklığını da kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon denilen canavarın başı ezilmelidir"

Kılıç, enflasyon verilerinin son dört yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Kasım ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0.87, yıllık yüzde 31.07'ye girildi. Bu son dört yılın en düşük seviyesidir. Yeterli mi? Hayır. Asla. Bizim hedefimiz arzumuz enflasyonun tek haneye inmesidir. Hedefimiz 2026'da bu oranı yüzde 20'nin altına, yüzde 16 hedefine çekmek. 2027'de ise tek haneye indirmektir. Fiyat istikrarı sağlanmalı, vatandaşımızın alım gücü korunmalı ve enflasyon denilen o canavarın başı ezilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bu açık israftan değil, vefadan kaynaklanmaktadır"

Kılıç, bütçe açığının nedeninin 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak olduğunu öne sürerek, "Bütçe açığımız 2 trilyon 712,7 milyar TL olarak öngörülüyor. Bu açık üzerinden eleştiriler gelebilir. Ancak bu açığın sebebini ve nereye harcandığını milletimize doğru anlatmak boynumuzun borcudur. Bu açık israftan değil, vefadan kaynaklanmaktadır. Bu açık asrın felaketin yaralarını sarmak için göze alınmıştır" dedi.

"Biz en büyük yatırımı insana yapıyoruz"

Kılıç, 2026 bütçesinde en çok kaynağın Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "2026 bütçesinden yüzde 15.3 ile yine ilk sırayı eğitim alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütçe kaynaklarının en büyük kısmının istikbalimizin teminatı olan eğitime tahsis edilmesini çok kıymetli buluyoruz. Helali hoş olsun. Çünkü gençlerimiz lider ülke Türkiye'nin mimarları olacak. Biz en büyük yatırımı insana yapıyoruz" diye konuştu.

"Atanamayan öğretmen sorununun kademeli olarak çözülmesi beklentimizdir"

Atanamayan öğretmenler için de çağrıda bulunan Kılıç, "Öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, atanamayan öğretmen sorununun kademeli olarak çözülmesi beklentimizdir" dedi.

"Terörsüz Türkiye demek, huzur demektir"

Kılıç, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terörsüz Türkiye demek, huzur demektir, güven demektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım demektir. Aslında tüm Türkiye'ye yeni yatırımlar demektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmada yapılacak daha çok şey, daha uzun bir yolumuz vardır. Bu konuda kararlıyız ve sonuna kadar da kararlı kalacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Buna yürekten inanıyoruz. Gelin bir olalım, işi kolay kılalım diyoruz. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım diyoruz."

"Gazilerimize ikinci istihdam hakkı ve ÖTV'siz araç imkanı da sağlanmalıdır"

Kılıç, gaziler için de çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir hassasiyetimizi de kayıtlara geçirmek istiyorum. Kahraman gazilerimizin hakları. Terörle mücadelede yaralanmış, vücudunda şarapnel taşıyan ama maluliyet oranlarına takıldığı için gazi sayılmayan kardeşlerimiz var. Bu mağduriyetin giderilmesi onlara da onurla taşıyacakları gazilik unvanının verilmesi talebimizi yineliyoruz. Ayrıca gazilerimize ikinci istihdam hakkı ve ÖTV'siz araç imkanı da sağlanmalıdır diyoruz."

"Demokratik ve kapsayıcı yeni bir anayasa milletimize borcumuzdur"

Kılıç, partisinin yeni anayasa talebini yineleyerek, "Türkiye yüzyılı yamalı bohçaya dönmüş 1982 Anayasasıyla devam edemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tahkim edecek sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni bir anayasa milletimize borcumuzdur. MHP olarak bu konuda hazırlığımız tamdır, irademiz nettir" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "İnanıyoruz ki 2026 yılı enflasyonun belinin kırıldığı, büyümenin hızlandığı, terörün son bulduğu, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği ve Türk dünyasının şahlandığı bir yıl olacaktır" dedi.