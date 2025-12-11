2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Dem Partili Bozan: 2026 Bütçesinde Asgari Ücretli, Emekli, Üniversite Öğrencisi Nerede?

(TBMM) - DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerine ilişkin yaptığı konuşmada, "2026 bütçesinde millet neden yok? Halk neden yok? Çok büyük, yaman bir çelişki. Bu bütçede asgari ücretli nerede arkadaşlar? Emekli bu bütçede nerede? Üniversite öğrencileri nerede" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bütçeye ilişkin sunumlarının ardından aleyhte söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar, ben birçok defa bu kürsüye konuşmak için geldiğimde iktidar sıralarına bakıp saymıştım. Çok az sayıda, 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi var diye… Bir söz var, diyor ya: 'Yiğidi öldür, hakkını teslim et.' Bugün iktidar sıraları gerçekten dolu diyebilirim. Ama bunun sebebini de söylemekte fayda var. Beni beklemediğinizi biliyorum; bunu söylemek, sebebini de açıklamakta fayda var. Sayın bakanlar burada; sayın bakanlar burada olduğu için burada olduklarını biliyoruz. Çünkü kanaatimce sayın bakanlar bakıyor: 'Kim geldi, beni dinledi; kim gelip beni dinlemedi?' diye.

Ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı dinlediğimde bir an dedim ki: 'Ya, ben Türkiye'de yaşamıyorum. Norveç'te mi yaşıyorum? Acaba İngiltere'de mi yaşıyorum?' Bana bu duyguyu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bana, bu ülkede asgari ücretin 22 bin TL olduğunu, emekli maaşının 16 bin TL olduğunu bir anlığına unutturduğu için gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Sanıyorum iktidar vekilleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı dinlerken bir an kendilerini Avrupalı zannettiler. O yüzden kendisini bolca alkışladılar. Alkışla ilgili bir şey daha dikkatimi çekti: Sayın Milli Savunma Bakanı çok az alkış aldı ama Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı çok fazla alkış aldı. Sebeplerinden bir tanesi kanaatimce şu - yapay zeka değil: İktidar vekillerinin işi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çok daha fazla düşüyor. O nedenle kendisini bolca alkışladılar.

"2026 bütçesinde millet neden yok, halk neden yok?"

Değerli milletvekilleri; şurada ne yazıyor? Hep birlikte bakalım: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' yazıyor. Evet, burada 'Bu Mecliste sayısal çoğunluğu elinde bulunduran iktidar vekillerindir' demiyor. Burada 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, halkındır.' diyor. Biz burada halkın bütçesini, milletin bütçesini hazırlıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Peki, 2026 bütçesinde millet neden yok? Halk neden yok? Çok büyük, yaman bir çelişki. Bu bütçede asgari ücretli nerede arkadaşlar? Emekli bu bütçede nerede? Üniversite öğrencileri nerede? Üniversite öğrencilerinin nerede olduğunu ben size söyleyeyim: Şu saat itibarıyla üniversite öğrencileri derslerinden çıkmışlar, okullarından çıkmışlar; ya evlerinde ya da yurtlarında dinlenmeleri, ders çalışmaları gerekiyordu. Ama şu anda üniversite öğrencileri ya bir kafede çalışıyorlar ya part-time bir işte çalışıyorlar. Sizin yanlış hazırladığınız bütçeler nedeniyle, üniversite öğrencilerine ayda 2-3 bin lira bursu reva görmeniz nedeniyle…

Değerli iktidar vekilleri, sizler bugüne kadar 23 bütçe hazırladınız, bugün bu bütçenin 24'üncüsünü konuşuyoruz. Bugüne kadar o kadar fazla yanlış bütçe hazırladınız ki bu toplumda sosyal çürüme arttı. Ha bire geliyorsunuz, burada 'savunma' diyorsunuz, 'güvenlik' diyorsunuz ama artık uyuşturucu her sokak başında, bu ülkenin gençleri uyuşturucu bataklığına batmış durumda. Dolandırıcılık bu ülkede yeni trend meslek haline gelmiş, çeteleşme almış başını gidiyor. Eğer siz bugüne kadar yaptığınız şekilde yanlış bütçe hazırlamaya devam ederseniz yarın öbür gün güvenliğini sağlayacağınız, savunmasını yapacağınız ne halk kalacak ne de genç kalacak. 2026 bütçesi hazırlanmadan önce hiçbiriniz gidip bir emekliye, bir asgari ücretliye, bir küçük esnafa, bir çiftçiye sordunuz mu 'Bütçeyi nasıl hazırlayalım?' diye. Cevap yok, sormamışsınız. Eğer sormuş olsaydınız bugün bu bütçenin yüzde 12'sini milli savunma ve güvenliğe ayırmazdınız, milli savunma ve güvenliğe harcamazdınız.

Bundan sonra bütçe hazırlarken gidin, emekliye, asgari ücretliye sorun. Deyin ki: 'Biz bütçenin 30 milyar dolarını emekliye, asgari ücretliye mi ayıralım yoksa biz 30 milyar doları savunma ve güvenliğe mi harcayalım?' Siz bu bütçeyi hazırlarken küçük esnafa sordunuz mu, küçük esnafın hiç fikrini aldınız mı? Ben çok somut bir örnek vereyim: Şu anda Cumhur İttifakı'nın Mersin milletvekilleri burada mı? Eğer buradaysa soracağım, bakın, Mersin'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ne diyor? Diyor ki: 'Son üç yılda Mersin'de 15 bin esnaf kepenk kapattı.' Kepenk kapatan esnaf arasında size oy veren birçok yurttaş var; o kepenk kapatan esnaflar size oy verirken kepenk kapatmaları için, bunun için bütçe yapmanız için size oy vermediler. Ben diyorum ki: Gidin, sorun; bana güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız, gidin, kendilerine sorun; eğer gidemiyorsanız, gidemeyeceksiniz gelin, birlikte gidelim, gelin, birlikte Mersin'de yaşayan küçük esnafın bütçeye dair öneri ve görüşlerini alalım diyorum."