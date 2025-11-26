Haberler

2025 Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

2025 Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen toplantıda, kış turizmi sezonuna yönelik alınacak tedbirler, yangın güvenliği önlemleri ve acil durum planları görüşüldü. Otellerin denetimleri, suni kar sistemleri ve sağlık ekiplerinin artırılması gibi konular ele alındı.

Erzurum'da "2025 yılı Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlendi.

Aralıkta başlayacak kış turizmi sezonuna yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, yangına karşı alınan önlemler ve acil durum planları da görüşüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, toplantıda kış turizmine yönelik gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Otellerde yangına karşı alınacak tedbirlere yönelik duman tahliye sistemleri, yangın merdivenleri ve acil çıkış noktaları, yangın algılama ve alarm sistemleriyle bu sistemlerin düzenli bakımı hususlarında 61 otel denetlendi. Otellerin bu hafta içerisinde ikinci kez denetlenmesi kararlaştırıldı. Gazex (suni çığ düşürme) sistemlerinin yerlerinin uygunluğu kontrol edildi ve bakımları gerçekleştirildi. Heyelan ve çığa karşı teraslandırma çalışmaları gerçekleştirildi. 200 dönümlük pistler bölgesinde kar tutucular yerleştirildi. Lift, gondol ve telesiyejlerin elektrik ve mekanik bakımları tamamlandı. Suni kar sistemleri hazır hale getirildi, snowtrack sayısı artırıldı. Yönlendirme ve uyarı tabelaları yenilendi. Oteller bölgesi ve kayak tesisleri güzergahında trafik tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı."

Havadan denetimlere yönelik dronlu ekip sayısının artırıldığı belirtilen açıklamada, 2 jandarma arama kurtarma (JAK) timine ek 1 timin daha görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, sabit sağlık istasyonu geliştirilerek hazır konuşlu 7 sağlık ekibi ve ambulans sayısının ara tatil döneminde iki katına çıkarılması kararlaştırıldı.

Vali Çiftçi de kış sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Hong Kong'daki yangın faciasından gelen görüntüler korkunç

Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki yangın sürüyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

Dünya devini pusuya düşürdüler
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor

Aynı ilçede bir rezil görüntü daha! Dolaplar resmen zehir saçıyor
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
TBMM'de Fatih Altaylı protestosu! Elindeki kağıtları fırlattı

TBMM'de damga vuran protesto! Elindekileri böyle fırlattı
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.