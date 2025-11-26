2025 Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da "2025 yılı Palandöken Kış Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlendi.

Aralıkta başlayacak kış turizmi sezonuna yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, yangına karşı alınan önlemler ve acil durum planları da görüşüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, toplantıda kış turizmine yönelik gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Otellerde yangına karşı alınacak tedbirlere yönelik duman tahliye sistemleri, yangın merdivenleri ve acil çıkış noktaları, yangın algılama ve alarm sistemleriyle bu sistemlerin düzenli bakımı hususlarında 61 otel denetlendi. Otellerin bu hafta içerisinde ikinci kez denetlenmesi kararlaştırıldı. Gazex (suni çığ düşürme) sistemlerinin yerlerinin uygunluğu kontrol edildi ve bakımları gerçekleştirildi. Heyelan ve çığa karşı teraslandırma çalışmaları gerçekleştirildi. 200 dönümlük pistler bölgesinde kar tutucular yerleştirildi. Lift, gondol ve telesiyejlerin elektrik ve mekanik bakımları tamamlandı. Suni kar sistemleri hazır hale getirildi, snowtrack sayısı artırıldı. Yönlendirme ve uyarı tabelaları yenilendi. Oteller bölgesi ve kayak tesisleri güzergahında trafik tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı."

Havadan denetimlere yönelik dronlu ekip sayısının artırıldığı belirtilen açıklamada, 2 jandarma arama kurtarma (JAK) timine ek 1 timin daha görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, sabit sağlık istasyonu geliştirilerek hazır konuşlu 7 sağlık ekibi ve ambulans sayısının ara tatil döneminde iki katına çıkarılması kararlaştırıldı.

Vali Çiftçi de kış sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.