2025 Hububat Alım Fiyatları Açıklandı

2025 Hububat Alım Fiyatları Açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2025 yılı hububat alım fiyatlarını belirledi. Ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira ödenecek. Üreticilere ayrıca destek ödemeleri de yapılacak.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 hububat alım fiyatlarını açıkladı. TMO, makarnalık buğday için ton başına 13 bin 500, ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 ve arpa için ton başına 11 bin lira ödeme yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs ayında lokal olarak başlayan hububat hasadının, bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu bildirildi.

TMO tarafından 12 Mayıs 2025'ten itibaren üreticilerin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacaktır. Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür.

2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına; Makarnalık buğdayda 13 bin 500 TL, Ekmeklik buğdayda 13 bin 500 TL, Arpada ise 11 bin TL, olarak belirlenmiştir.

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, Yeni Destekleme Modelinde 'Temel Destek' ve üretim planlamasına uyulursa 'Planlı Üretim Desteği' olarak uygulanacaktır. Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir.

Bu kapsamda; açıklanan fiyatlara ilave olarak Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 TL destek ödemesi yapılacaktır.

"TMO Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır"

Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 TL/ton, arpa için ise 13 bin 520 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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