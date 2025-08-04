2025 Girişimciler Konferansı Harbin'de Başladı

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Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 2025 Girişimciler Sun Island Yıllık Konferansı, yenilikçi fikirlerin ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmanın teşvik edileceği bir platform olarak öne çıktı. Konferans, yeni nitelikli üretim güçlerini tartışmak amacıyla hükümet, iş dünyası ve akademi temsilcilerini bir araya getiriyor.

HARBİN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 2025 Girişimciler Sun Island Yıllık Konferansı'nın ana forumunda yer alan katılımcılar, 3 Ağustos 2025.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de pazar günü başlayan 2025 Girişimciler Sun Island Yıllık Konferansı'nın ana forumu yeni nitelikli üretim güçleri öne çıkardı.

Ulusal düzeyde bir diyalog platformu olan konferans, bu yıl hükümet, iş dünyası, akademi ve işletmelerden konukları ağırlayarak yenilikçi fikirler sunmalarını ve yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmaya ivme kazandırmalarını sağladı.

Cumartesi gününden pazartesiye kadar süren ve "Yeni Nitelikli Üretim Güçleri: Yeni Akıllı Üretim, Yeni Tüketim ve Yeni Ekosistem" temalı konferans, Xinhua Haber Ajansı ile Harbin Modern Kültür ve Turizm Yatırım Grubu Limited Şirketi tarafından düzenlendi. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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