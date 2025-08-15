2025 Genel Tarım Sayımı Hakkari'de Devam Ediyor

2025 Genel Tarım Sayımı Hakkari'de Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde yürütülen 2025 Genel Tarım Sayımı çalışmaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam ederken, ilçe sakinleri gerekli verileri Aile Destek Merkezinde kayıt ettiriyor. Sayımda çiftçilere destek sağlanıyor.

Türkiye genelinde yürütülen 2025 Genel Tarım Sayımı çalışmaları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam ediyor.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan varlığı, tarım alet ve makineleri, sulama yöntemleri ile iş gücü gibi temel yapısal verilerin derlendiği saha araştırması, 1 Temmuz'da başlatıldı.

İlçede sayım işlemleri, Esenyurt Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezinde kurulan birimde yapılıyor. İlçe sakinleri bu birime gelerek söz konusu verilerle ilgili beyanda bulunuyor, kayıt yaptırıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 2, Türkiye İstatistik Kurumundan 5 personelin görev yaptığı birimde, sayım sürecinin hızlı ve doğru ilerlemesi için çiftçilere hem bilgilendirme yapılıyor hem de teknik destek veriliyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

Yok artık Arda! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.