2025 Bütçeleri Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Kalecik belediyelerinin 2025 bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Kalecik belediyelerinin 2025 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Kalecik belediyelerinin 2025 bütçe maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.