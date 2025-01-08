2024'te Erzurum'da 888 Milyon Lira Sosyal Yardım Yapılacak

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 2024'te kentte 888 milyon 620 bin 855 lira sosyal yardım yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2024 Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kentte 14 kuruluş, bağlı 21 özel kuruluş ve 3 rehabilitasyon merkeziyle hizmet verdiklerini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Kurumumuz dezavantajlı gruplara hizmet vermektedir. Bunların içerisinde yaşlı, çocuk, engelli, kadın, aile ve toplumda sosyal olarak tüm alanlara müdahale etmektedir. Bizim geniş bir yelpazemiz ve hizmet ağımız söz konusu. Engelli evde bakım hizmeti kapsamında 2023'te 373 milyon 279 bin lira ödenmişken, 2024'te bu rakam 573 milyon 503 bin lira olmuştur. Bakım hizmeti veren kişilere aylık 2023'te 7 bin 601 lira ödenirken, 2024'te 9 bin 77 lira olmuştur. Çocuklarımız için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında 2023'te kasım ayına kadar 74 milyon 260 bin lira ödeme yapılırken, bu 2024'te artışla 120 milyon 54 bin lira olmuş."

Aykut, doğum yardımlarında iki yıl karşılaştırmasında azalma olduğunu belirterek, "Kadın konuk evlerinde 2024'te 309 kadın ve 207 çocuğa hizmet verdik. Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uhdesinde 2024'te 888 milyon 620 bin 855 lira sosyal yardım yapılmıştır. Burada, engelli, çocuk, aile gibi kalemler var. Kurum olarak geçen yıl 12 farklı projeye imza attık. Projelerdeki amacımız, koruma altındaki bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata tam katılımlarını sağlamak ve tüm dezavantajlı bireylerin başkalarına bağımlılığını minimum düzeye indirmek." diye konuştu.

Program sonunda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla gazetecilerle pasta kesildi.