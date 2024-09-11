2023 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansından Elif Somuncu, "Paha biçilemeyen atlar bu hastanede tedavi ediliyor" başlıklı haberiyle "Yazılı Medya" dalında ödüle layık görüldü. Somuncu'ya ödülü TJK Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek tarafından verildi.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törende konuşan TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, 2023 yılındaki eserleriyle yarışmaya katılan basın emekçilerine teşekkür etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve TJK asli üyelerinden oluşan seçici kurulun eserleri titizlikle değerlendirdiğini ifade eden Gülerce, "Ödül kazanan eser sahiplerini kutluyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gülerce, "Bu vesileyle 2009 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci, at yarışı yazarı, kulübümüzün onursal üyesi merhum Nimet Üyken'i saygıyla ve rahmetle anıyorum. Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nın önümüzdeki yıllarda da hep beraber devam edeceğini arzulayarak sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen seçici kurul toplantısında, yarışmaya katılan 45 eser değerlendirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in başkanlığını, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Ahmet Fisunoğlu'nun da sekreterliğini üstlendiği kurulda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkay, At Yarışı Yazarları Derneği İkinci Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu, At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cantınaz ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri Armağan Turhan ile Emre Karayel de yer aldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme neticesinde ödüle layık görülen eserler şöyle:

YAZILI MEDYA (Gazeteler-Dergiler-Ajanslar)

Haber: Elif Somuncu-Anadolu Ajansı (Paha biçilemeyen atlar bu hastanede tedavi ediliyor)

Röportaj: Zeynep Bilgehan-Şebnem Nuraydın - Hürriyet (Kazanacak at yıldızıyla doğar)

İnceleme-Araştırma: Süleyman Arat - Hürriyet (Gazi Koşusu'nun şampiyon kardeşleri)

Köşe yazısı, Yorum, Makale: Reşat Yurday Köstem - Bosphorse dergisi (Saf bir dostluk öyküsü: Cody'nin dileği gerçekleşti)

Sayfa düzeni: Buğra İlikçi - Sözcü (Atçılığı ve yarışçılığı her zaman teşvik etti)

GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar-Ajanslar)

Haber, Program, Röportaj: Berke Kosova - D-Smart TV (Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde Bir Gün)

DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri-e-dergiler)

Haber, Röportaj: Hakan Gündoğar - Özel YouTube Kanalı (97. Gazi Koşusu'nda neler yaşandı?)

İŞİTSEL MEDYA (Radyolar)

Haber, Program, Röportaj: Lig Radyo - Deprem Özel Yayını - Gökhan Kocakaya-Furkan Yüksel Röportajları

NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜ

Burcu Ilgın Hoşafoğlu - Yeni Asır (Bahse girerim çok eğleneceksiniz)

Afşın Yakuboğlu - Milliyet (Şampiyonun vedası)

Sonat Bahar - Sabah (Gazi Koşusu için doğan her at bir ümit)

Aykut Aydin - D-Smart TV - TJK Gündem Özel - (Süleyman Akdı Özel Röportajı)

Deniz Elmas - Tarih TV (İmparator Jokey Süleyman Akdı)

Sezgin Gelmez - Beyaz TV YouTube kanalı (Deprem Sonrası İlk Yarış Günü)

Gamze Türk - Hürriyet.com.tr (Mehmet Kaya: Rüyada Gibiyim/Aile olarak kazanmak ayrı bir duygu)