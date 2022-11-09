2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi Başladı Güncel Haberler WUZHEN, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kasabasında düzenlenen 2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nin açılış töreni, 9 Kasım 2022. WUZHEN, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kasabasında düzenlenen 2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nin açılış töreni, 9 Kasım 2022. 2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin nehir kasabası Wuzhen'de Çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Dünya Güncel Haberler

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