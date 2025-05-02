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1926 Bulancakspor Şampiyonluk Ziyaretinde Bulundu

1926 Bulancakspor Şampiyonluk Ziyaretinde Bulundu
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Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan 1926 Bulancakspor, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyaret ederek, şampiyonluk kupasını takdim etti. Başkan Sıbıç, takımın başarısının ilçe halkına gurur verdiğini vurguladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan 1926 Bulancaksporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcular, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a ziyarette bulundu.

Kulüp başkanı Aydın Karataş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte yaptıkları ziyarette, Sıbıç ile fotoğraf çektirdi.

Sıbıç, yaptığı konuşmada, takımın ilçe halkına gurur yaşattığını belirterek, " 1926 Bulancak spor'un başarısı sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda ilçemizin birlik ve beraberliğinin de sembolüdür. Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
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