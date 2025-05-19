19 Mayıs Bayramı Törenleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne 25 Kasım Stadyumu'nun yanında oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden geçerek Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve öğrenciler, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ak, törende yaptığı konuşmada, gençlerin, 19 Mayıs ruhunu benimseyip diri tutarak gelecek nesillere aktarması gerektiğini söyledi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Grup daha sonra Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

Tekirdağ

Tekirdağ'daki tören Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti.

Törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.