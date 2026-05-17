Kurban Bayramı'nda 10 milyon kişi seyahate çıkacak: 180 milyar TL'lik ekonomik hacim bekleniyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde insanın seyahate çıkmasını öngördüklerini, toplam ekonomik hacmin 180 milyar TL seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline ilişkin seyahat hareketini değerlendirdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasının tatil rezervasyonlarında güçlü bir hareketlilik oluşturduğunu açıklayan Bağlıkaya, "Tatil süresinin uzamasıyla birlikte vatandaşlarımız seyahat planlarını daha rahat yaparken, iç pazardaki talep ise sezon başlamadan önce hız kazandı. Bu dönemde tatil talebinin oldukça yüksek seyrettiği, seyahat acentelerinin rezervasyon akışlarından da anlaşılıyor" dedi.

KÜLTÜR ROTALARI VE SAHİLLER

Bayram döneminde kültür, doğa ve gastronomi odaklı seyahatlerin öne çıktığını dile getiren Bağlıkaya, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz tatiline yönelik taleplerde de belirgin artış söz konusu. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki destinasyonlar yoğun ilgi görüyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir; sahil otelleri, doğal güzellikleri ve farklı konaklama seçenekleriyle tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Kuzey Kıbrıs da deniz tatili planlayanlar için dikkati çeken alternatiflerden biri. Doğa ve dinlenme odaklı seyahat tercih edenler için Sapanca ve Afyon gibi destinasyonlar termal otelleri ve doğal atmosferleriyle alternatif oluştururken; Karadeniz yaylaları, Kapadokya ve GAP bölgesi kültür ve keşif odaklı turların en yoğun talep gördüğü rotalar arasında bulunuyor" dedi.

YURT DIŞINDA TERCİH YUNAN ADALARI

Yurt dışı seyahatlerinde ise vizesiz veya kolay vize imkanı sunan destinasyonların öne çıktığını anlatan Bağlıkaya, "Özellikle Balkan turları, hem ekonomik seçenekler sunması hem de vizesiz seyahat avantajı nedeniyle bayram döneminin en çok tercih edilen rotaları arasında yer alıyor. Kültür ve deniz tatilini bir arada sunan Mısır da bu dönemde ilgi gören destinasyonlardan biri. Kapı vizesi uygulaması sayesinde Yunan Adaları da kısa süreli tatil planlayan vatandaşlarımızdan yoğun talep görüyor. Schengen vizesi bulunan tatilciler için İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks ülkeleri ve Yunanistan popülerliğini koruyor. Uzak destinasyonlarda ise Japonya, Bali, Tayland ve Amerika gibi rotalara ilgi yüksek" diye konuştu.

FİYAT OLARAK AVANTAJLI DÖNEM

Bayramın sezon öncesine denk gelmesinin, tatilcilere yaz aylarına kıyasla daha avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Erken rezervasyon kampanyaları, uzun konaklama indirimleri ve ailelere yönelik özel fırsatlar özellikle iç pazarda talebi artırdı. Yurt içinde otel fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 25 yükseldiğini görüyoruz. Seyahat acentelerimiz her bütçeye uygun farklı seçenekler sunuyor. Bayram döneminde yurt içinde kişi başı gecelik konaklama fiyatları 1500 TL'den başlarken; otelin konumu, konsepti ve sunduğu hizmetlere göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Özellikle çocuklara ücretsiz konaklama imkanı sunan aile otelleri yoğun ilgi görüyor. Ortalama 5 gece, 2 kişilik her şey dahil tatiller, yaklaşık 30 bin TL'den başlıyor. Yurt dışında ise otobüslü tur paketleri kişi başı yaklaşık 150 avrodan, uçaklı paket turların fiyatları ise ortalama 450 avro seviyelerinden başlıyor" dedi.

BAYRAMLA SEZONA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının yalnızca turizm sektörüne değil; ulaşım, yeme-içme, perakende ve hizmet alanları başta olmak üzere turizmle bağlantılı birçok sektöre canlılık kazandıracağını söyledi. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, bu süreçte iç pazarın daha stratejik hale geldiğini ifade eden Bağlıkaya, "Tatil kararının erken açıklanması hem vatandaşların hem de seyahat acentelerinin planlamalarını kolaylaştırarak rezervasyon hareketliliğini artırdı. Bayram döneminin, özellikle iç turizm açısından sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Otellerin sunacağı kampanya ve fiyat avantajları da talebi destekleyecektir" diye konuştu.

10 MİLYON KİŞİ, 180 MİLYAR TL

Kurban Bayramı süresince memleket ziyaretleri dahil olmak üzere 10 milyonun üzerinde kişinin seyahat edeceğini öngördüklerini açıklayan Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Bu hareketliliğin yaklaşık 2,5 milyonluk bölümünün, doğrudan turizm amaçlı seyahatlerden oluşmasını bekliyoruz. Bayram döneminde toplam ekonomik hacmin yaklaşık 180 milyar TL seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz."

TATİLCİLERE 'DOLANDIRILMAYIN' UYARISI

Bayram ve yılbaşı gibi yoğun dönemlerde sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanabildiği için vatandaşların tatil satın alırken dikkatli davranmalarının önemine vurgu yapan Bağlıkaya, şu uyarıda bulundu:

"Tatil planı yapanların, rezervasyon yaptıkları seyahat acentelerinin TÜRSAB üyesi olup olmadığını TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi üzerinden kontrol etmelerini öneriyoruz. Güvenli ve sorunsuz bir tatil deneyimi için vatandaşlarımıza TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmelerini tavsiye eder, gönüllerince ve keyifli bir bayram tatili geçirmelerini dilerim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı