Osmaneli'de Çanakkale Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı Tören Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Dursun Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda ise öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi, şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediyelerinin verilmesiyle program tamamlandı.

Protokol üyeleri, İlçe Müftülüğü personeli ile ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti.

Etkinlikler, Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin ve protokol üyelerinin şehit ailelerini ziyaret etmesiyle sona erdi.

Törenlere, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.