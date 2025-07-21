18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Üsküp'te Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025)" açılış töreniyle başladı.

Jane Sandanski Spor Salonu'ndaki programda, EYOF 2025'e katılan 48 Avrupa ülkesi ve Avrupa Olimpiyat Komitesi Mülteci ekibi ile Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi ekibi geçit töreni yaptı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, "Beraber oynuyoruz, beraber parlıyoruz" sloganıyla düzenlenen festivalin açılış törenindeki konuşmasında, Avrupa ve dünya sporunun parlak geleceğini garanti altına alan 4 binden fazla sporcuyu bir araya getiren EYOF'a ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Siljanovska Davkova, "Bu etkinliği organize etme ve gerçekleştirme meydan okumasını, cesurca ve memnuniyetle kabul ettik." ifadesini kullandı.

EYOF'u resmi olarak açtığını duyuran Siljanovska Davkova, "Devlet, toplum ve vatandaşlar olarak bir kez daha insani ve iyi birer ev sahibi olduğumuzu göstereceğimize ve kanıtlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos da Kuzey Makedonya'nın EYOF'un 18. ev sahibi ülkesi olmasından gurur duyduklarını söyleyerek, etkinliğin sıcak enerjisi ve ruhuyla hatırlanacağından emin olduğunu dile getirdi.

Jimnastik etkinliklerine ev sahipliği yapacak Hırvatistan'ın Osijek kentindeki dostlarına da içtenlikle teşekkür ettiğini belirten Capralos, "Bu, Avrupa işbirliğinin gerçekten muhteşem bir örneği." ifadesini kullandı.

Program kapsamında konser de düzenlendi.

Festival, katılımcı ülke ve ekiplerden 14-18 yaş aralığındaki 4 binden fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

15 spor disiplininin yer alacağı organizasyonun ana ev sahipliğini başkent Üsküp yapacak. Bazı disiplinlerde müsabakalar, ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde düzenlenecek. Artistik jimnastik mücadeleleri ise Hırvatistan'ın Osijek şehrinde gerçekleştirilecek.

EYOF 2025'te ekipler atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, 3x3 basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, artistik jimnastik, judo, akarsu kano, masa tenisi, hentbol, voleybol, tekvando ve yüzme branşlarında yarışacak.

Türkiye ise 26 Temmuz'da sona erecek EYOF 2025'e, 14 disiplinde 61 kız ve 58 erkek olmak üzere toplam 119 sporcuyla katılıyor.