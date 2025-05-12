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17 İl Yüzde Dolandırıcı Şebekelerine Operasyon: 160 Gözaltı

17 İl Yüzde Dolandırıcı Şebekelerine Operasyon: 160 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 73 kişi tutuklandı, dolandırıcılık yöntemleri arasında sahte kamu görevlisi olarak tanıtma ve sahte ürün satışı yer aldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 73'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de dolandırıcılık şebekelerine yönelik polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 402 kişiyi dolandırdığı belirlenen 160 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan

Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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